Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости проведения срочных реформ в структурах принятия решений Организации Объединенных Наций (ООН) и международных финансовых институтов. Об этом он сказал на сессии под названием «Укрепление целей ООН», проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Пезешкиан отметил, что многостороннее сотрудничество является ключевым для решения текущих и будущих глобальных проблем, таких как войны, дискриминация, бедность и голод.

Президент Ирана также обратил внимание на ситуацию в Газе, заявив, что никакой документ не может гарантировать мир, пока продолжаются убийства мирных жителей и детей.

«Мы хотим мира, свободного от ядерного оружия, и хотим, чтобы в нашем регионе не было оружия массового уничтожения без каких-либо условий», — добавил Пезешкиан.

Он также выразил обеспокоенность влиянием односторонних санкций, которые, по его словам, препятствуют странам в достижении целей развития и благосостояния.

«Я предлагаю, чтобы Генеральный секретарь ООН представил Генеральной Ассамблее всеобъемлющий доклад по этому вопросу с участием стран, попавших под санкции», — отметил президент Ирана.

Пезешкиан подчеркнул, что ООН требует реформирования своих механизмов принятия решений.

«Мы требуем срочных реформ в структуре управления и международных финансовых институтах для обеспечения участия развивающихся стран в механизмах принятия решений и формирования справедливой и подотчетной структуры, которая решит финансовые проблемы стран», - резюмировал Пезешкиан.