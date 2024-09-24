Турция представит доказательства того, что израильские военные намеренно убили турецко-американскую активистку Айшенур Эзги Эйги на оккупированном Западном берегу. Анкара намерена передать дело на обсуждение Совбеза ООН и Международного уголовного суда (МУС), заявил 23 сентября министр юстиции страны Йылмаз Тунч.

Политик также сообщил, что палестинский посол в Анкаре посетил Министерство юстиции и представил досье по убийству Эйги. Турция продолжает дипломатические усилия, чтобы остановить продолжающееся кровопролитие, подчеркнул министр.

Тунч подчеркнул: с 7 октября 2023 года более 41 тыс. невинных людей были убиты в результате израильского вторжения, причем 80% из них — женщины и дети. Министр выразил сожаление, что международные организации не обращают внимания на права женщин и детей, демонстрируя двойные стандарты. Анкара продолжает выражать свою позицию по этому вопросу на всех платформах, уточнил политик.

Йылмаз Тунч отметил: без прекращения оккупации, создания свободной Палестины с Восточным Иерусалимом в качестве столицы «‎‎кровоточащую рану в этом регионе невозможно исцелить».

Айшенур Эзги Эйги была убита 6 сентября. Израильские солдаты застрелили ее после окончания акции протеста против расширения незаконных еврейских поселений на Западном берегу.

Тель-Авив признал, что его военные стреляли в активистку, но утверждает, что это был «‎непреднамеренный акт‎» во время демонстрации, которая переросла в насилие. Однако многочисленные свидетельства и анализ газеты Washington Post (WP) показывают, что никаких насильственных выступлений не было, активисты не представляли какой-либо угрозы израильским войскам. Снайпер застрелил Айшенур уже после окончания демонстрации, подчеркивает издание на основе показаний десятков очевидцев.

Турция начала собственное расследование убийства Айшенур и будет требовать международные ордеры на арест, заявил МИД Турции ранее в этом месяце. Президент Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что Анкара обратится в Совбез ООН по этому вопросу.