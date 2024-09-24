Израиль стремится втянуть Ближний Восток в полномасштабную войну, провоцируя Иран присоединиться к конфликту между Израилем и «Хезболлой» в Ливане, заявил 23 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиян.

Политик предупредил о «необратимых» последствиях региональной войны. Его заявление прозвучало на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда Пезешкиян прибыл накануне..

«Мы не хотим быть причиной нестабильности на Ближнем Востоке, поскольку ее последствия будут необратимыми. Мы хотим жить в мире, мы не хотим войны. Именно Израиль стремится создать этот всеобъемлющий конфликт», — подчеркнул иранский президент.

Пезешкиян, относительно умеренный политик, который был избран в июле, обещая прагматичную внешнюю политику, обвинил международное сообщество в молчании о геноциде, который Израиль устроил в секторе Газа.

Призыв Пезешкияна разрешить ближневосточный конфликт путем диалога прозвучал после того, как Израиль начал интенсивную волну воздушных ударов по «Хезболле» 23 сентября. В результате израильской атаки погибли более 350 человек, этот день стал самым смертоносным в Ливане почти за год конфликта между Израилем и группировкой.

«Мы будем защищать любую группировку, которая защищает свои права и себя», — заявил Пезешкиян, когда его спросили, вступит ли Тегеран в конфликт между Израилем и «Хезболлой». Он не стал вдаваться в подробности.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, также находящийся в Нью-Йорке, охарактеризовал происходящее между Ливаном и Израилем как почти полномасштабную войну. Он призвал мировых лидеров сделать все возможное, чтобы остановить ее, добавив: «Здесь, в Нью-Йорке, настал момент сделать это».

Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть города и деревни по обе стороны границы из-за почти ежедневных перестрелок между израильскими силами и «Хезболлой». Израиль заявил, что предпочитает дипломатическое решение, которое отодвинет «Хезболлу» дальше от границы. Однако сам же начал бомбить юг и восток Ливана.