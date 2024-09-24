Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с американскими и турецкими бизнесменами на 15-й Турецкой инвестиционной конференции. Он подчеркнул важность экономического сотрудничества между странами и призвал к устранению торговых барьеров.

Эрдоган отметил рост двустороннего товарооборота: «Наш двусторонний товарооборот в прошлом году превысил 30 млрд долларов. Как я уже неоднократно говорил, у нас есть большой потенциал для стабильного увеличения показателей двусторонней торговли».

Президент также подчеркнул достижения Турции в экономике и оборонной промышленности. «За последние 20 лет мы инвестировали более 270 млрд долларов в инфраструктуру. Наш экспорт за 20 лет вырос более чем в 20 раз. Мы являемся крупнейшим поставщиком БПЛА в мире», — заявил глава государства.

Особое внимание Эрдоган уделил сотрудничеству в оборонной сфере. «К сожалению, наше сотрудничество в области оборонной промышленности в последние годы оставалось далеко позади своего потенциала из-за ограничений. Мы надеемся, что с проектом модернизации F-16 мы открыли новую страницу, и ожидаем постоянного устранения экспортных барьеров в этой области», — убежден турецкий лидер.

Президент призвал американских инвесторов к более активному участию в турецкой экономике и выразил готовность предоставить поддержку в различных секторах, включая возобновляемую энергетику, оборонную промышленность, биотехнологии и автомобильный сектор.