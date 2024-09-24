Всемирная организация миграции (ВОМ) при ООН выразила серьезную озабоченность в связи с эскалацией военной напряженности и ростом числа жертв среди мирного населения в Ливане. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в социальной сети X. «Быстрое нарастание военной напряженности в Ливане и рост числа жертв среди гражданского населения вызывают крайне серьезную обеспокоенность», — сообщила ВОМ. Организация продолжает тесное сотрудничество с партнерами на местах, чтобы удовлетворить неотложные гуманитарные потребности пострадавших. В заявлении также подчеркивается необходимость защиты жизни гражданских лиц, инфраструктуры и общего благосостояния. 23 сентября израильская армия нанесла сотни воздушных ударов по южным городам Ливана, а также по районам Бекаа и Баалбек. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате атак погибли 492 человека, включая 35 детей и 58 женщин. Ранения получили 1645 человек. Массовая миграция продолжается из южных регионов Ливана в Бейрут и север страны. Министерство образования Ливана приостановило учебный процесс по всей стране. Школы на юге Ливана будут использоваться для размещения перемещенных лиц, сообщило Министерство внутренних дел. Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением действий Израиля в Ливане, характеризуя их как попытку дестабилизировать весь регион. «Атаки Израиля на Ливан являются новой попыткой Израиля втянуть весь регион в хаос. Страны, оказывающие безоговорочную поддержку Израилю, помогают Нетаньяху проливать кровь ради его политических интересов», — говорится в заявлении МИД. Анкара призвала к немедленным действиям со стороны международного сообщества.