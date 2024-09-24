Премьер-министр Палестины: наш народ переживает мрачные дни

Премьер-министр Палестины Мохаммад Мустафа осудил «геноцидную войну» Израиля в Газе, а также «системные угрозы» в оккупированных Восточном Иерусалиме и Западном берегу. Его речь на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке была встречена горячими аплодисментами. В прошлую среду 124 государства приняли не имеющую обязательной силы резолюцию, которая требует от Израиля в течение года покинуть оккупированные части палестинской территории. 14 стран, включая США и Израиль, проголосовали против проекта, 43 страны воздержались. #trtнарусском #палестина #оон #израиль #газа #секторгаза #палестинцы #геноцид #война #новости #трт #новостимира