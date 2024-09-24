Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с резкой критикой в адрес главы МИД Канады Мелани Жоли, охарактеризовав ее заявления как трансляцию проармянских позиций в отношении Карабаха. Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде осудил позицию канадской чиновницы, обвинив ее в искажении фактов относительно ситуации на Южном Кавказе. Он расценил заявления канадской стороны как посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Гаджизаде подчеркнул: конфликт между Баку и Ереваном, продолжавшийся десятилетиями, был урегулирован четыре года назад в соответствии с нормами международного права. Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее соглашение в ноябре 2020 года, положившее конец армянской оккупации Карабаха.

Чиновник отметил: Баку успешно восстановил контроль над Карабахом в сентябре 2023 года, что положило конец незаконному военному присутствию Армении и поддерживаемому ею сепаратистскому режиму.

«Обвинения министра иностранных дел Канады в отношении Карабахского региона беспочвенны и отражают ошибочную внешнюю политику Канады, которая, похоже, поддерживает сепаратизм, пренебрегая суверенными правами Азербайджана», — заявил Гаджизаде.

Чиновник также заявил о недопустимости молчания официальной Оттавы по поводу предполагаемых военных преступлений Армении, включая этнические чистки и массовые убийства азербайджанцев в ходе почти 30-летнего конфликта.

Такую позицию Гаджизаде назвал лицемерной. Дипломат подчеркнул, что ранее Канада проявляла мало интереса к гуманитарному кризису, затронувшему около 1 млн внутренне перемещенных лиц из бывших оккупированных территорий Азербайджана.

Кроме того, представитель МИД отверг озабоченность Жоли по поводу нынешней гуманитарной ситуации как предвзятую. Чиновник подчеркнул: недавние антитеррористические операции Азербайджана в Карабахе были направлены исключительно на вооруженные угрозы, а не на гражданское население.

В МИД Азербайджана также уточнили: вмешательство и «провокационные» заявления Канады не способствуют укреплению мира и безопасности в регионе. Для обеспечения дальнейшего прогресса и стабильности на Южном Кавказе необходимо уважение международного права, заключили в ведомстве.