Министры стран G7+ обсудили вопросы поддержки украинского энергетического сектора на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По итогам встречи было принято решение об обеспечении международной помощи Украине для защиты ее энергетической инфраструктуры, особенно в условиях растущей угрозы нападений с применением ракет и беспилотников.

«Мы признаем необходимость оказания международной помощи для защиты энергетической инфраструктуры от нападений, в том числе путем укрепления потенциала ПВО Украины взявшими на себя обязательства странами, и подтверждаем нашу готовность продолжать оказывать такую помощь», – подчеркивается в документе.

Группа G7+ осудила «захват и милитаризацию» Россией Запорожской АЭС и потребовала вернуть ее под полный контроль Украины в соответствии с принципами МАГАТЭ. Участники призвали Россию прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые лишают людей доступа к критически важным услугам, таким как электричество, тепло и вода, особенно в преддверии зимы.

В заявлении также отмечено, что G7+ продолжит поддерживать восстановление и реформирование энергетического сектора Украины в рамках ее курса на вступление в ЕС. Министры призвали мировое сообщество срочно предоставить Украине необходимую помощь, а международных партнеров — увеличить финансовую поддержку для повышения устойчивости украинской энергосистемы.

«Мы готовы и далее поддерживать насущные потребности и видение Украины как более децентрализованной, диверсифицированной и устойчивой энергетической системы, полностью интегрированной с Европой, – говорится в документе.

Координационная группа G7+ по вопросам поддержки Украины была создана в ноябре 2022 года и включает ряд стран, международных организаций и финансовых институтов, включая Всемирный банк и ЕБРР.