ПОЛИТИКА
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США: РФ использует нейросети для влияния на выборы
Американская разведка обвинила Москву и Тегеран в использовании искусственного интеллекта для кампаний дезинформаций на выборах президента США
США: РФ использует нейросети для влияния на выборы
фото: Reuters / Reuters
24 сентября 2024 г.

Россия и Иран используют искусственный интеллект (ИИ) для влияния на выборы в США, сообщили в Управлении национальной разведки (ODNI).

«Иностранные субъекты используют ИИ, чтобы быстрее и убедительнее адаптировать синтетический контент. Разведсообщество США считает ИИ вредоносным катализатором, но пока нельзя называть его революционным инструментом влияния», — подчеркнули в управлении.

В ведомстве отметили, что Россия «создала больше всего связанного с выборами контента с помощью ИИ и сделала это во всех четырех средах: текст, изображения, аудио и видео».

«Эти материалы включают в себя созданный с помощью ИИ контент о видных деятелях США, содержание которого также соответствует более широким усилиям России по поддержке кандидатуры бывшего президента и очернению вице-президента и Демократической партии, в том числе через конспирологические нарративы», — сообщил представитель ODNI.

В разведке подчеркнули, что видели, как ИИ использовался на зарубежных выборах, но теперь он добрался и до американского электорального мероприятия. ODNI утверждают, что есть доказательства того, что Россия манипулировала речами вице-президента Камалы Харрис. Боты приписывают вице-президенту заявления, которых в действительности не было.

«Одна из попыток, которые мы видим со стороны российских субъектов влияния, заключается в том, что когда они создают эти медиа, они пытаются стимулировать их распространение», — сказал представитель ODNI.

Так, российские субъекты влияния создали видео, в котором женщина утверждала, как стала жертвой наезда со стороны Харрис в 2011 году. Нет никаких доказательств того, что это когда-либо происходило. На прошлой неделе Microsoft также заявила, что за видео стоят российские фейковые аккаунты. Они распространили видео через веб-сайт, выдававший себя за несуществующую местную телестанцию Сан-Франциско.

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