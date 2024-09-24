Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что Анкара стремится стать мировым центром железнодорожных перевозок. Страна рассчитывает получить долю в $75 млрд от объема перевозок, соединив Азию и Европу.

«Мы работаем над улучшением наших высокоскоростных поездов (YHT), сверхскоростных поездов и обычных маршрутов и планируем расширить их до 2053 года», — отметил Уралоглу.

Министр подчеркнул, что для турецкой сети высокоскоростных железных дорог будет построено 8 554 км новых путей.

«История турецких железных дорог началась с первой линии в 1856 году, 130 км линии Измир-Айдын на юго-западе Турции, и теперь железнодорожная сеть страны охватывает 14 000 км‎»‎, — напомнил министр.

Уралоглу отметил, что Анкара намерена увеличить количество портов, промышленных объектов и логистических центров в железнодорожной сети, а также международных железнодорожных коридоров. Городская транспортная инфраструктура также выиграет от вклада в железнодорожную сеть страны.

«Мы будем реализовывать железнодорожные проекты через безопасную, комфортную, интегрированную, устойчивую к стихийным бедствиям, экологически чистую и доступную систему, обеспечивая железнодорожное сообщение с центрами грузовых перевозок в организованных промышленных зонах, портами и шахтами, поскольку мы уже увеличили среднюю коммерческую скорость железнодорожных грузовых перевозок на 28% в этом году, стремясь увеличить ее на 38% в 2028 году», — подчеркнул министр.

Железнодорожная сеть в Турции продолжает обслуживать людей с помощью сети высокоскоростных поездов (YHT), которая простирается от турецкой столицы Анкары и Стамбула до многих других провинций, значительно сокращая время поездок между городами и обеспечивая комбинированные перевозки с пересадками на автобусы.

Уралоглу сказал, что за последние 22 года страна добилась нового импульса в производстве железнодорожных систем, объединив три железнодорожные компании в одну — Turkish Railway Vehicles Industry Inc. (Turasas), крупнейшего производителя железнодорожных систем на Ближнем Востоке.