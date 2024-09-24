Во вторник утром израильские военные самолеты нанесли серию авиаударов по южному и восточному Ливану. По данным Ливанского национального информационного агентства (NNA), удары по провинции Баальбек-Хермель вызвали массовое перемещение людей в близлежащие районы.

В результате одного из авиаударов погибла целая семья, оставшаяся под завалами. Точное число жертв не уточняется. Удары также были нанесены по деревням Кафр-Дунин и Султания на юге страны.

В ответ группировка «Хезболла» заявила о нанесении шести ракетных ударов по военным объектам на севере Израиля, включая два аэродрома и завод по производству взрывчатых веществ.

«Удары были нанесены в поддержку палестинского народа в Газе и его мужественного сопротивления, а также для защиты Ливана», — говорилось в заявлении ливанской группировки.

По данным ливанских органов здравоохранения, с начала атак в понедельник погибли по меньшей мере 492 человека, в том числе 35 детей, и 1645 получили ранения. Тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Эскалация конфликта происходит на фоне продолжающейся войны в Газе, где число жертв превысило 41 400 человек. Международное сообщество выражает обеспокоенность возможным распространением конфликта на другие регионы.