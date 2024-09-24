Тысячи жителей Ливана покидают юг страны из-за израильских авиаударов

Тысячи жителей Ливана покидают юг страны, спасаясь от израильских авиаударов, в результате которых уже погибли около 500 человек, почти 1700 получили ранения. Люди бегут на север страны, где беженцев размещают в школах. #trtнарусском #ливан #авиаудары #мирныежители #израиль #люди #пробки #новости #трт #новостимира