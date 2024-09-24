Во время предвыборного митинга в Пенсильвании бывший президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает Демократическую партию на предстоящих выборах в США.

Трамп назвал Зеленского «величайшим торговцем в истории» за его способность получать значительную финансовую помощь от США. «Он [Зеленский] так сильно хочет, чтобы они [демократы] победили на этих выборах», — заявил кандидат от республиканцев. Он также добавил: «Каждый раз, когда он (Зеленский) приезжает в страну, он уезжает с 60 млрд долларов».

Бывший президент США высказал мнение, что текущего конфликта между Россией и Украиной можно было бы избежать, если бы он находился у власти. Трамп утверждает, что смог бы достичь мирного соглашения между двумя странами.

В случае своего избрания Трамп обещает связаться с обоими лидерами — Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным — с целью урегулирования конфликта. «Я бы позвонил обоим и сказал: «Вы должны заключить сделку», — заявил он.

На момент публикации ни офис президента Украины, ни предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис не прокомментировали заявления Трампа.

Ранее на прошлой неделе Трамп сообщил о возможной встрече с Зеленским во время визита украинского президента в США.