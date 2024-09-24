Операция израильтян трансформировала устаревшие устройства в летальное оружие. Согласно основной версии, израильская разведка Моссад заложила взрывчатые устройства в пейджеры, предназначенные для пользователей в Ливане, и синхронно активировала до 3000 устройств.

В результате многие получили серьезные травмы. Операция была нацелена против членов движения «Хезболла» и охватила южный Бейрут, находящийся под контролем организации, а также другие регионы, включая даже некоторые районы Сирии.

Взрывы пейджеров в Ливане вызвали широкую дискуссию о том, как следует классифицировать такие атаки. Некоторые правозащитники, активисты и аналитики отмечают, что использование таких методов для организации взрывов в повседневных устройствах нарушает основные принципы международного права и прав человека. Это также привело к обсуждению двойных стандартов в оценке таких действий. Сионистское образование Израиль не называют «террористами», даже когда атака направлена против гражданского населения. Как в этом случае целями называются члены движения «Хезболла», так и в Газе уничтожение мирного населения сектора уже почти на протяжении целого года часто оправдывается как антитеррористическая борьба с ХАМАС.

Аргумент в том, что борьба с движениями, подобными «Хезболле» или ХАМАС, нередко служит оправданием для действий, которые влекут за собой массовые человеческие потери, при этом политическая риторика на Западе склонна игнорировать жертвы среди мирного населения и смещает фокус на антитеррористическую деятельность.

Как отличить реальную угрозу от террористических группировок и оправданное использование силы от случаев, когда разрушительные действия прикрываются борьбой с терроризмом, но направлены на мирное население? На самом деле несложно. Достаточно взглянуть на состав жертв: в Газе погибло более 41 тыс. мирных жителей, почти половина из которых — дети. Еще весной этого года в ООН сообщалось, что в Газе погибло больше детей, чем за четыре года конфликтов во всем мире.

Значит, суть не в том, что невинные дети гибнут, а в том, кто именно выступает субъектом и объектом этих действий. Трагедии измеряются даже не количеством жертв, а тем, кто за ними стоит и как это трактуется дипломатами и СМИ.

Мировые СМИ, находясь под контролем влиятельных сил, формируют восприятие событий и интерпретацию применяемой силы, искажая картину и манипулируя общественным мнением. Природа медиа такова, что любое событие или группа может быть представлена так, как это выгодно тем, кто контролирует данные ресурсы. В этом, конечно, нет ничего нового.

Одной из ключевых характеристик медийной власти является способность предоставлять информацию о социальных группах, странах и событиях. Иначе говоря, сила медиа проявляется в способности формировать стереотипы. Многие люди воспринимают реальность через призму того, как ее изображает СМИ. Часто информация о других социальных группах поступает через средства массовой информации, поскольку в реальной жизни их встреча маловероятна. Это не просто процесс получения информации о другой группе, но также вопрос интерпретации или дискурса; для большинства людей медиа — единственный источник знакомства с «другими».

На фоне многочисленных конфликтов в регионе — от беспощадных и неизбирательных израильских бомбардировок мирных граждан сектора Газа до целенаправленных убийств лидеров движений в Иране и Ливане — эта операция, возможно, была самой дерзкой из всех. Удары по членам движения «Хезболла» с использованием «волки-толки» выделяются на фоне множества других атак в регионе своей технологической сложностью.

В результате взрывов, представляемых как «точечные удары», которые продолжились и на следующий день, пострадало множество гражданских лиц. Как сообщил министр здравоохранения Ливана, во время взрывов погибли двое детей, а тысячи человек получили ранения, часть из них находится в критическом состоянии. Также сообщается, что в результате одного из взрывов пострадал посол Ирана в Ливане. В целом по меньшей мере 37 человек погибли. Израиль, как это обычно бывает, официально не прокомментировал инцидент.

На данный же час число жертв в Ливане, подвергшемся бомбардировке со стороны Израиля, возросло до 558, среди которых 50 детей.

Методы

Действия Израиля демонстрируют новые методы ведения войны. Взрывы пейджеров вряд ли можно считать кибератакой в полном смысле этого слова, как некоторые поспешили их охарактеризовать. Вероятно, они были вызваны взрывными устройствами, заранее установленными путем проникновения в цепочку поставок. Тем не менее считается, что эти устройства могли быть активированы посредством радиосигнала.

Конечно, люди шокированы подобными технологическими убийствами. Идея заочного убийства, например с помощью снайперов или дронов, всегда вызывала страх у людей. Это ощущение тревоги связано с тем, что такая технология позволяет убивать издалека, без непосредственного столкновения. В связи с атаками в Ливане появились мемы с почтовыми голубями и пластиковыми чашками, соединенными проводом. «Это мой новый номер», — кто-то написал.

Мемы не просто отражают реальность, но и зачастую фокусируются на самой сути инцидента, зачастую более реалистично, чем сама действительность, поскольку последняя часто формируется под воздействием предвзятых СМИ. Люди формируют свои представления в утрированные образы, которые попадают в самую суть. Каждая гипербола преувеличивает аспекты, которые важны в том или ином дискурсе. И в этом конкретном примере можно заметить оруэлловскую дистопию.

Этот случай иллюстрирует, что в современном мире технологии — будь то древний пейджер или новейшая Tesla, по поводу которой звучали жалобы в адрес Маска, — могут легко отключиться, переключиться или превратиться в опасное орудие, используемое государствами и спецслужбами для достижения своих целей.