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Зеленский в ООН: Путин уже многое украл, но он никогда не украдет будущее мира
Украина поддерживает усилия по сохранению единства, безопасности и строгого соблюдения Устава ООН всех стран, заявил президент страны Владимир Зеленский на Саммите будущего в ООН. Также президент призвал мировых лидеров поддержать Украину ради справедливости и мира. #trtнарусском #США #Зеленский #НьюЙорк #ООН #пактобудущем #Саммитбудущего #выступление
Зеленский в ООН: Путин уже многое украл, но он никогда не украдет будущее мира / Others
24 сентября 2024 г.
Истории
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