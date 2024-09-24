Зеленский в ООН: Путин уже многое украл, но он никогда не украдет будущее мира

Украина поддерживает усилия по сохранению единства, безопасности и строгого соблюдения Устава ООН всех стран, заявил президент страны Владимир Зеленский на Саммите будущего в ООН. Также президент призвал мировых лидеров поддержать Украину ради справедливости и мира. #trtнарусском #США #Зеленский #НьюЙорк #ООН #пактобудущем #Саммитбудущего #выступление