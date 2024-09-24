Министерство здравоохранения Ливана обнародовало новые данные о жертвах израильских бомбардировок, произошедших в понедельник. По словам министра здравоохранения Фирасса Абиада, число погибших достигло 558 человек, среди которых 50 детей и 94 женщины.

«Это, откровенно говоря, опровергает ложь израильского врага, который утверждал, что целью были боевики <...> К сожалению, правда в том, что подавляющее большинство, если не все убитые во вчерашних атаках, были безоружными людьми в своих домах», — заявил Абиад.

Количество раненых составило 1835 человек, которые в настоящее время получают медицинскую помощь в 54 больницах страны. Среди погибших также четверо спасателей из скаутской ассоциации «Рисала», связанной с движением «Амаль», союзником «Хезболлы».

Министр сообщил о 16 раненых работниках экстренных служб и пожарных, а также об ударе по больнице «Бинт-Джбейль» вблизи израильской границы.

Абиад также уточнил, что число жертв пятничного удара по южному Бейруту, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль, возросло до 55 человек, включая семерых детей.

Эскалация конфликта между «Хезболлой» и Израилем происходит на фоне продолжающейся войны в секторе Газа, где, по данным палестинской стороны, погибло более 41 400 человек. Международное сообщество выражает обеспокоенность возможным расширением конфликта на другие регионы.