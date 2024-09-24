24 сентября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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В США нашли пропавшую девочку с помощью тепловизора
Беспилотник, оснащенный тепловизором, обнаружил девочку, которая заблудилась в лесу Луизианы. 10-летняя Пэйтон Сэнтиньян, страдающая лунатизмом, вышла во сне из дома и пропала. Ее нашли спустя сутки в лесу в нескольких километрах от дома — девочка лежала на земле, свернувшись калачиком. #trtнарусском #пропавшаядевочка #девочка #поиски #сша #тепловизор #новости #трт #новостимира
В США нашли пропавшую девочку с помощью тепловизора / Others
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