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Масштабная амнистия в Туркменистане
Президент Сердар Бердымухамедов в честь Дня независимости Туркменистана подписал указ о помиловании 736 человек, осужденных за различные преступления
Масштабная амнистия в Туркменистане
Регулярные акции помилования заключенных в Туркменистане проходят по важным датам / Фото: Reuters / Others
24 сентября 2024 г.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 736 человек, сообщает государственное информационное агентство ТДХ. Помилование приурочено ко Дню независимости страны, который отмечается 27 сентября.

Акция затронула граждан, осужденных за преступления, но «искренне раскаявшихся в содеянном». Секретарю Госсовета безопасности и министру обороны Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву поручено организовать доставку освобожденных людей домой в кратчайшие сроки.

Регулярные акции помилования заключенных в Туркменистане проходят по важным датам, таким как Ночь аль-Кадр, Дни нейтралитета и независимости. В прошлом году, к 32-й годовщине независимости, президент Бердымухамедов помиловал 1180 осужденных. За последние годы из туркменских тюрем вышли на свободу более 20 тыс. человек.

Ранее на заседании Халк Маслахаты Туркменистана было отмечено, что экономическое развитие страны является важнейшей целью для устойчивого будущего. В числе ключевых направлений были названы высокий уровень доходов населения, производительность труда, проведение экономических реформ и повышение конкурентоспособности страны на мировом рынке.

Эти факторы, по мнению властей, направлены на улучшение уровня жизни и укрепление международного авторитета Туркменистана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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