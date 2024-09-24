ПОЛИТИКА
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Израильские поселенцы крадут овец у палестинского фермера
Палестинский фермер, чьи овцы пасутся в Эль-Халиле (Хеврон) на оккупированном Западном берегу, рассказал, как незаконные поселенцы-сионисты отобрали у него более 20 овец под охраной израильских оккупационных сил. #trtнарусском #израиль #иудеи #евреи #палестинцы #палестина #ненависть #поселенцы #оккупация #хеврон #священнаявойна
Израильские поселенцы крадут овец у палестинского фермера / Others
24 сентября 2024 г.
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