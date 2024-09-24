Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, где раскрыл детали «плана победы», разработанного президентом Владимиром Зеленским. Ключевым элементом этого плана является приглашение Украины в НАТО.

«Приглашение Украины в НАТО является частью плана победы. Я также призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны РФ», — заявил Ермак.

По словам руководителя ОП, план включает как военную, так и дипломатическую стратегии и содержит четкое видение шагов для достижения справедливого и прочного мира. Ермак подчеркнул необходимость ускорения поставок военной помощи, отметив приоритетные направления: системы ПВО, беспилотники, средства РЭБ, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды.

Несмотря на шестикратное увеличение производства оружия, Украина все еще испытывает нехватку ресурсов и технологий для полного самообеспечения. Ермак призвал к увеличению инвестиций в производство украинского оружия, предоставлению разрешения на удары по территории РФ и использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Ранее Bloomberg сообщил, что «план победы» предусматривает приглашение Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения. Зеленский ранее упоминал, что план состоит из 4 основных пунктов и дополнительного пункта, «нужного после войны». Также украинский лидер сказал, что «план победы» рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.