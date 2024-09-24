Спикер парламента Турции посетил Московскую соборную мечеть

Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш посетил Московскую соборную мечеть, которая была открыта президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Палестины Махмудом Аббасом в 2015 году. Экскурсию по мечети провел лично глава Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. В память о своем визите Нуман Куртулмуш привез из Турции в подарок факсимиле многовековой рукописной копии Священного Корана, выполненное каллиграфом Хасаном Рызой Эфенди. #trtнарусском #россия #москва #куртулмуш #мечеть #соборнаямечеть #гайнутдин #визит #турция