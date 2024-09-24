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Китай вступился за Ливан
МИД КНР выразил поддержку Ливану и призвал к прекращению огня в Газе
Китай вступился за Ливан
Ван И / Фото: Reuters / Others
24 сентября 2024 г.

Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением о поддержке Ливана в контексте эскалации конфликта с Израилем. Глава китайского МИД Ван И на встрече с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом в Нью-Йорке подчеркнул неприятие Пекином израильской агрессии.

«Китай внимательно следит за последними событиями в регионе, особенно за недавними взрывами средств связи по всему Ливану, и решительно выступает против неизбирательных атак против мирных жителей», — заявил китайский дипломат.

Ван И также отметил, что текущая ситуация является следствием конфликта в Газе, и призвал к постоянному прекращению огня, выводу войск и реализации решения о создании двух государств.

По данным ливанских властей, в результате израильских авиаударов по южному и восточному Ливану с начала недели погибло не менее 558 человек, включая 50 детей 94 женщины, в то время как 1645 получили ранения. Тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Китай осудил действия, нарушающие международные нормы, и подчеркнул, что «насилие в ответ на насилие не решит проблем на Ближнем Востоке».

Агрессия Израиля против Ливана рассматривается как продолжение резни в Газе, в результате чего в палестинском эксклаве погибло более 41 400 человек, большинство из которых женщины и дети.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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