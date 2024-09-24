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Палестинские фермеры начали сбор оливок несмотря на постоянные обстрелы
Несмотря на продолжающиеся авиаудары со стороны Израиля, в секторе Газа начался сезон сбора оливок. По данным местных органов здравоохранения, с 7 октября 2023 года погибло почти 41 400 человек, в основном женщины и дети, и более 95 700 человек получили ранения. #trtнарусском #палестина #оливки #урожай #сбороливок #фермеры #израиль #оккупация #новости #трт #новостимира
Палестинские фермеры начали сбор оливок несмотря на постоянные обстрелы / Others
24 сентября 2024 г.
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