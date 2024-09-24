В промышленной зоне Таганрога Ростовской области загорелся склад лесоматериалов после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, пострадавших и погибших в результате инцидента нет, пожар был локализован на площади 200 квадратных метров.

В ходе атаки были повреждены кровля здания и четыре автомобиля, находившиеся поблизости.

Ранее Воздушные силы Украины заявили, что из Ростовской области по территории Украины была запущена ракета «Искандер-М». Эта атака произошла на фоне увеличения числа ударов по ключевым объектам в приграничных регионах России.

Напомним, что в августе в Ростовской области сгорели две нефтебазы — в Пролетарске и Каменском районе — после ударов украинских сил.

В связи с возросшей угрозой, губернатор Голубев ранее ввел запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в регионе. Тем не менее, несмотря на опасности, в Ростове все же организовали выставку захваченной боевой техники.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.