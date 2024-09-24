Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Свой визит он начал с посещения завода по производству артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в Пенсильвании. Часть произведенных боеприпасов направляется на нужды ВСУ.

«Спасибо таким людям — в Украине, в Америке и во всех странах-партнерах, которые неустанно работают, чтобы обеспечить защиту жизни», — поблагодарил Зеленский сотрудников завода.

Впереди у украинского лидера ожидаются встречи и выступления. В частности, он намерен провести переговоры не только с американским коллегой Джо Байденом, но и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ожидается, что Зеленский представит им документ под названием «план победы Украины». Впервые в Украине о нем заговорили в конце августа. «Для нас победа — быть очень сильными и готовыми к сильной дипломатии. И именно поэтому я подготовил несколько пунктов — четыре из них основные, и один, который нам потребуется после войны», — рассказал украинский лидер.

Детали плана не разглашаются, но, как стало известно СМИ, в числе пунктов разрешение на удары по объектам в глубине РФ дальнобойным западным оружием, а также членство Украины в НАТО и ЕС. «План победы — это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем кажется. Мы ближе к завершению войны. Мы просто должны быть очень сильными», — сказал Зеленский во время интервью телеканалу ABC News.

На визит президента Украины пожаловался Дональд Трамп. «Я вижу, что Зеленский здесь, — сказал он. — Думаю, что Зеленский — величайший торговец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с $60 млрд». Республиканец в очередной раз пообещал усадить украинского и российского президентов за стол переговоров: «Если я выиграю выборы, первое, что я сделаю, — позвоню Зеленскому и президенту России Владимиру Путину и скажу, что пора заключать сделку».

О главных ожиданиях от визита Зеленского в Америку TRT на русском поговорил с политологом Алексеем Якубиным:

— Одна из главных целей этой поездки — накануне президентских выборов наладить контакты с ключевыми американским политическими игроками. С одной стороны, Зеленский понимает, что администрация Байдена отбывает последние месяцы. А с другой — есть Камала Харрис, которая хотя и является частью нынешней администрации, но имеет свое видение ситуации. Переговоры необходимо провести и с Трампом.

«План победы» может быть лишь поводом для того, чтобы заручиться поддержкой и встретиться лично с ключевыми кандидатами американской президентской гонки.

Сама полузасекреченность этого документа стала частью своеобразной игры для подготовки визита. Это стало темой для обсуждения. Все гадают, о чем же будут эти пять пунктов, которые Зеленский привез в США. Если бы он просто огласил условно эти пункты, то это не вызвало такого своеобразного ажиотажа.

Часть условий касается ближайшей перспективы, а другая — более длительных периодов. И очевидно, что нынешняя администрация вряд ли их реализует, поскольку она уходит.

Я вижу здесь попытку завысить планку и создать жесткий торг, что эти пункты помогут закончить войну и так далее. Зеленский пытается получить хоть что-то от нынешней администрации, а также заручиться поддержкой ключевых американских политических игроков.

— Можно ли говорить о скором завершении войны?

— До результатов американских выборов вряд ли будут какие-то шаги предприняты. Мы видим, что Россия на поле боя не меняет свою тактику. Поэтому американские выборы, ключевые кандидаты этой кампании, а также их дальнейшая стратегия играют большую роль для Киева.