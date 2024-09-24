Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на встрече с членами Ассоциации российских и турецких предпринимателей в Москве заявил о невозможности продолжения существования текущей глобальной финансовой системы. По его словам, в ближайшее время усилятся поиски новой глобальной финансово-экономической системы, а дискуссии по этому вопросу станут более интенсивными.

Куртулмуш подчеркнул важность стратегического партнерства между Турцией и Россией, отметив позитивное развитие отношений между странами, несмотря на периодические трудности. Он также указал на формирование нового многополярного миропорядка, в котором Турция намерена действовать, руководствуясь собственными национальными интересами и принципом взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание спикер уделил роли Турции в урегулировании международных конфликтов, в частности в посредничестве между Россией и Украиной. Он напомнил о стамбульских переговорах и выразил сожаление по поводу их срыва из-за нежелания некоторых стран прекратить конфликт.

Куртулмуш также раскритиковал текущую мировую систему, назвав ее неадекватной и дисфункциональной во всех областях. Он осудил действия Израиля в секторе Газа, охарактеризовав их как преступления против человечности, и отметил, что эти события способствуют ускорению формирования нового миропорядка.

В заключение турецкий политик обратил внимание на проблемы, связанные с антироссийскими санкциями, и подчеркнул глубокие исторические корни турецко-российских отношений, которые продолжают развиваться во всех областях.