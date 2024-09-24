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Турция обещает правительству Нетаньяху скамью подсудимых
В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали высказывания Нетаньяху о встрече президента Эрдогана с прокурором МУС в США
Турция обещает правительству Нетаньяху скамью подсудимых
Фото: МИД Турции / Others
24 сентября 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление в связи с публикацией премьер-министра Израиля в социальных сетях по поводу встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и прокурора МУС Карима Хана в Нью-Йорке.

«Мы расцениваем заявление канцелярии премьер-министра Израиля по поводу приема нашим президентом главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН как попытку скрыть преступление геноцида, совершенное Израилем. Обвинения Израиля в адрес нашего президента по сути являются не чем иным, как проявлением психологии вины», — говорится в заявлении МИД Турции.

«Мы также с отвращением наблюдаем за усилиями Израиля и его сторонников по дискредитации международных судов. Нетаньяху и его правительство, продолжающие геноцид и попытки бросить весь регион в огонь, обязательно заплатят за свои преступления в международных судах», — сообщает ведомство.

«Турция и впредь будет поддерживать невинный палестинский народ и всех своих друзей и братьев в регионе в этом процессе», — отмечается в публикации МИД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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