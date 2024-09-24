Пропалестинский протестующий прервал речь министра финансов Великобритании

Мы все еще продаем оружие Израилю. Я думал, мы голосуем за перемены, выкрикнул пропалестинский активист во время выступления министра финансов Великобритании Рейчел Ривз на встрече лейбористской партии. Охрана немедленно вывела протестующего из зала. #trtнарусском #великобритания #англия #ливерпуль #лейбористы #израиль #оружие #министрфинансов