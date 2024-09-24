Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в здании Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, куда они прибыли для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Во время встречи были обсуждены двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут уверенными шагами двигаться вперед к будущему на основе добрососедства и что укрепление диалога между двумя странами и действия в соответствии с буквой и духом Афинской декларации пойдут на пользу обеим странам.

Во время встречи президент Эрдоган подчеркнул, что израильские военные действия, особенно в Газе, направлены против невинных гражданских лиц, а также против мира в регионе. Он предупредил о что риске распространения кризиса на весь регион и призвал оказать давление на Израиль, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу.