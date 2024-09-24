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Лидеры Турции и Греции встретились в Нью-Йорке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился и провел переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Нью-Йорке
Лидеры Турции и Греции встретились в Нью-Йорке
Фото: пресс-служба президента Турции / Others
24 сентября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в здании Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, куда они прибыли для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Во время встречи были обсуждены двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут уверенными шагами двигаться вперед к будущему на основе добрососедства и что укрепление диалога между двумя странами и действия в соответствии с буквой и духом Афинской декларации пойдут на пользу обеим странам.

Во время встречи президент Эрдоган подчеркнул, что израильские военные действия, особенно в Газе, направлены против невинных гражданских лиц, а также против мира в регионе. Он предупредил о что риске распространения кризиса на весь регион и призвал оказать давление на Израиль, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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