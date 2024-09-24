Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 79-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В первую очередь турецкий лидер призвал ООН к обновлению, отметив, что в нынешнем состоянии организация просто не способна справиться с вызовами и кризисами человечества, с которыми она сегодня сталкивается.

«В последние годы Организация Объединенных Наций неадекватно выполняет свою основополагающую миссию и все больше превращается в неблагополучную, громоздкую и инертную структуру. <...> В результате нападений Израиля Газа стала самым большим в мире кладбищем детей и женщин. <…> Эй, Совбез ООН, чего вы еще ждете, чтобы предотвратить геноцид в Газе, чтобы сказать «хватит» этой жестокости, этому варварству? <…> Эй, международные СМИ, разве журналисты, которых Израиль убивает в прямом эфире и врывается в их офисы, не являются вашими коллегами?», — сказал президент Эрдоган.

Он сравнил сегодняшний Израиль с гитлеровской Германией и призвал человечество вновь дать отпор зачинщику войны.

«Так же, как 70 лет назад глобальный альянс остановил Гитлера, человечество должно остановить Нетаньяху и его убийства. <…> Чего вы еще ждете, чтобы остановить эту клику убийц, которая втягивает весь регион в войну ради своего политического будущего? <…> Израильское правительство, игнорируя основные права человека, осуществляет этническую чистку, откровенный геноцид против целого народа и оккупирует их земли», — заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган подчеркнул важность создания территориально целостного палестинского государства.

«Нельзя больше откладывать создание независимого, суверенного и территориально целостного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.<...> Мы одинаково против преследования мусульман исключительно из-за их веры, как и против антисемитизма», — сказал президент.

Он призвал также стороны российско-украинской войны к скорейшему завершению конфликта дипломатическим путем.

«Несмотря на то что война в Украине длится уже почти три года, мы все еще далеки от установления мира. По мере ускорения гонки вооружений пространство для дипломатии постепенно сужается. Мы будем и дальше наращивать нашу поддержку усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. В этом процессе мы продолжим неукоснительно выполнять Конвенцию Монтрё о проливах», — сказал президент Эрдоган.

Глава государства также коснулся вопроса урегулирования на Южном Кавказе. «Мы поддерживаем мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и надеемся, что работа будет завершена благополучно и как можно скорее. Совершаются также позитивные шаги на треке Турция-Армения. Изменения, которые могут быть зафиксированы в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, положительно отразятся и на процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией», — отметил турецкий лидер.

«Прошло 50 лет с момента проведения Кипрской мирной операции и 61 год с тех пор, как кипрский вопрос возник в результате узурпации греками-киприотами общего государства. С тех пор на острове царят мир и спокойствие. Именно турки-киприоты и Турция всегда проявляли искреннюю волю к справедливому, прочному и устойчивому решению кипрского вопроса. Федеративная модель полностью утратила свою актуальность. На острове существуют два отдельных государства и два отдельных народа», — заявил президент Эрдоган.

«Сегодня я вновь призываю международное сообщество признать Турецкую Республику Северного Кипра и установить дипломатические, политические и экономические отношения», — добавил он.

Президент Турции также призвал не закрывать глаза на кризисы, которые разворачиваются в Африке.

«Мы активно поддерживаем установление стабильности в Ливии и сохранение единства и целостности страны. Мы призываем все государства искренне поддержать Ливию в этот непростой период и способствовать установлению доверия между сторонами. Мы должны сделать больше для прекращения конфликта в Судане. Мы все обязаны оказать гуманитарную помощь миллионам суданцев, перемещенных в результате конфликта», — призвал турецкий лидер.

«У нас общая древняя история со странами Центральной Азии, и мы продолжаем укреплять наше сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе. Организация тюркских государств постепенно превращается в центр притяжения. Благодаря вкладу членов-наблюдателей — Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра — организация становится образцовой моделью сотрудничества. Мы будем и дальше укреплять единство и солидарность тюркского мира. В рамках уважения суверенитета и территориальной целостности Китая мы ведем с ним тесный диалог по защите основополагающих прав и свобод турок-уйгуров, с которыми нас связывают тесные исторические, культурные и человеческие связи», — отметил президент.

Президент Эрдоган также призвал страны к сотрудничеству области противодействия климатическим и экологическим угрозам.

«Ни одна страна не может в одиночку справиться с процессом сокращения выбросов и адаптации к изменению климата. Наиболее важными вопросами для развивающихся стран являются финансирование, передача технологий и наращивание потенциала. Я верю, что климатический саммит СOP29, который будет организован в Баку, внесет свой вклад в решение этих вопросов», — сказал он.

Президент Эрдоган также отметил важность борьбы с языком ненависти вообще и исламофобией в частности.

«Мы видим, что исламофобия, ксенофобия и расизм охватывают мир, как ядовитый плющ. <…> Никто больше не может игнорировать эту растущую опасность. Мы ожидаем скорейшего назначения «Специального представителя по борьбе с исламофобией» в Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено проектом резолюции, принятым 15 марта 2024 года», — заявил президент.