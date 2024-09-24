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Президент Эрдоган встретился с главой ООН
Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях Генассамблеи ООН
Президент Эрдоган встретился с главой ООН
Фото: пресс-служба президента Турции / Others
24 сентября 2024 г.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился и переговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что геноцид, совершаемый Израилем на палестинских территориях, является позором для человечества и что международное сообщество должно единым фронтом остановить израильскую резню.

Президент Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за делом о геноциде, возбужденным против Израиля в Международном суде, и будет участвовать в этом деле.

Он отметил также, что условия в Газе стали еще более тяжелыми с наступлением зимнего сезона и что необходимо приложить больше усилий для увеличения объемов гуманитарной и медицинской помощи Газе.

В ходе встречи президент заявил также, что Турецкая Республика Северного Кипра ТРСК хочет утвердить свои права в качестве суверенного и равного другим международного актора. Он добавил, что решения могут быть обсуждены на встрече под эгидой ООН с участием сторон, а также что признание ТРСК в качестве государства станет ключом к решению, учитывающему реалии острова.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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