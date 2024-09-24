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Россия добралась до Угледара
Российские войска, вероятно, вскоре могут захватить прифронтовой город Угледар в Донецкой области - после почти двух лет штурмов
Россия добралась до Угледара
Угледар / Фото: Reuters / Others
24 сентября 2024 г.

Военные блогеры как из России, так и из Украины пишут о тяжелом и опасном положении, в котором оказался украинский гарнизон Угледара. Российские войска угрожают 72-й бригаде ВСУ окружением и штурмуют восточные окраины небольшого, давно лежащего в руинах фронтового города.

Украинская бригада, которая уже два года обороняет Угледар, истощена и рискует оказаться в окружении, а помощи или замены ей ждать неоткуда, пишет также военный аналитик Forbes Дэвид Экс.

В украинских и российских телеграм-каналах высказываются версии о возможном отступлении ВСУ из Угледара, однако ни прямые, ни косвенные тому подтверждения пока не обнародованы.

«Размер потери [Украиной] Угледара, если это произойдет, может быть огромным», — пишет украинское издание Strana.Ua.

«Этот город россияне долгое время пытались взять, но несли большие потери. Главная причина в том, что Угледар находится на возвышенности, вокруг которой в основном степная территория, крайне уязвимая для дронов и артиллерии. Сам же город при этом выстроен так, что его удобно оборонять — минимум частного сектора и много капитальных многоэтажных строений, а также предприятий, которые превратили в укрепрайоны», — отмечает Strana.Ua.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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