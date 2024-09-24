Первая леди Турции Эмине Эрдоган провела встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Основной темой беседы стала работа Консультативного совета высокого уровня ООН по «нулевым отходам», который возглавляет госпожа Эрдоган.

Как сообщает пресс-служба турецкой стороны, госпожа Эрдоган подчеркнула, что с глубокой скорбью наблюдает за военными конфликтами последнего времени. По словам Эмине Эрдоган, война не только приносит человеческие потери и разрушения, но и превращает природу в безмолвную жертву.

На встрече первая леди Турции также обратила внимание на то, как военные действия уничтожают среду обитания со всем ее содержимым, загрязняют природные ресурсы и обостряют климатический кризис.

Эмине Эрдоган сообщила о планах проведения третьего очного заседания Консультативного совета на полях конференции COP29. В связи с этим она пригласила Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в данном мероприятии.

«В рамках Консультативного совета высокого уровня ООН по «нулевым отходам», председателем которого я являюсь, мы обсудили нашу работу по управлению отходами в глобальном масштабе и цели устойчивого развития», — написала Эмине Эрдоган на своей странице в X.

Во время встречи первая леди Турции пригласила Антониу Гутерриша принять участие в третьем официальном заседании Консультативного совета, которое планируется провести в рамках конференции COP29 в Азербайджане.

«Я выражаю благодарность господину генеральному секретарю за его сильную поддержку деятельности нашего Консультативного совета», — подчеркнула Эмине Эрдоган, завершая свое заявление.

Встреча была охарактеризована как продуктивная и подчеркнула важность международного сотрудничества в области управления отходами и устойчивого развития.