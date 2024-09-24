Израильский авиаудар по Бейруту во вторник привел к гибели высокопоставленного командира «Хезболлы» Ибрагима Кубейси, которого израильские военные назвали командующим ракетными и реактивными силами группировки. Этот инцидент стал частью серии взаимных атак, усиливающих напряженность в регионе.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ливанская группировка понесла серьезный урон. «Хезболла» сегодня — это не та «Хезболла», которую мы знали неделю назад. Она получила серию ударов по своему командованию и управлению, своим боевикам и средствам ведения боя», — заявил он.

В ответ «Хезболла» запустила ракеты по военным объектам в Израиле, включая базу Дадо на севере страны и военно-морскую базу Атлит. По данным ливанских властей, с начала израильских ударов погибло 569 человек, в том числе 50 детей. Около 27 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

На фоне эскалации конфликта президент США Джо Байден призвал к дипломатическому решению. «Полномасштабная война ни в чьих интересах, несмотря на обострение ситуации, дипломатическое решение все еще возможно», — заявил президент Штатов.

Международное сообщество выражает растущую обеспокоенность ситуацией. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал все стороны, имеющие влияние, предотвратить дальнейшую эскалацию в Ливане.

Вызывает опасения, что США и Иран, поддерживающий «Хезболлу» и другие группировки в регионе, могут быть втянуты в более широкое противостояние на Ближнем Востоке.

«Хезболла» и Израиль участвуют в трансграничных военных действиях с начала израильской войны в секторе Газа, которая унесла жизни более 41 400 человек, в основном женщин и детей.