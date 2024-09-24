Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло идею о возможности оставить часть украинской территории под оккупацией России ради завершения войны. Это заявление стало ответом на высказывание президента Чехии Петра Павела, предложившего рассмотреть вариант временного контроля России над некоторыми украинскими территориями после окончания конфликта.

МИД Украины подчеркнул приверженность «формуле мира», которая предусматривает вывод российских войск «с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

«Подчеркиваем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановление международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел в ответ на реакцию украинского МИД отметил, что его слова не являются новой позицией. Он подчеркнул важность реалистичного подхода к ситуации.

«Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичными относительно временного горизонта и цены достижения этой цели», — сказал Павел.

«Победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского населения, наверное, не является победой», — также добавил чешский лидер.

Стоит отметить, что днем ранее, в беседе с журналистами The New York Times, президент Чехии вновь высказал мнение о том, что Украине, возможно, придется принять факт временного контроля России над частью своих территорий по окончании военных действий.

Эта позиция не нова для Павела. Ранее он уже выражал мысль о допустимости временного компромисса касательно захваченных Россией украинских земель, если такое решение приведет к прекращению вооруженного конфликта.