Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По информации Управления коммуникаций Администрации президента Турции, лидеры обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг российско-украинского конфликта и усилия по его мирному урегулированию.

Эрдоган повторил позицию Турции по конфликту. «Турция с самого начала верила, что российско-украинская война может быть прекращена путем диалога при сохранении территориальной целостности и суверенитета Украины, и продолжает свои усилия для достижения этой цели», — передает слова турецкого лидера его пресс-служба.

Турецкий президент также заявил о готовности страны к дальнейшему посредничеству. «Турция готова предпринять любые шаги для содействия, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира. Усилия по возобновлению Черноморской зерновой инициативы и обеспечению перемирия, которое может открыть дверь к миру между Украиной и Россией, будут продолжены», — заявил глава государства.