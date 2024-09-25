Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно информации Управления коммуникаций Администрации президента Турции, лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

В ходе встречи Эрдоган подчеркнул намерение развивать сотрудничество с Пакистаном. «Мы продолжим предпринимать взаимные шаги для развития отношений между Турцией и Пакистаном во многих областях, особенно в оборонной промышленности и экономике», — передает слова турецкого лидера его пресс-служба.

Турецкий лидер также в беседе затронул ситуацию в секторе Газа. «Важно усилить усилия по прекращению израильских атак на Газу. Турция продолжает наращивать свои усилия как для обеспечения постоянного прекращения огня, так и для открытия пути к миру, а также для доставки срочной гуманитарной помощи палестинцам», — заверил президент Эрдоган.

Встреча вновь подтвердила стремление Турции к укреплению связей с Пакистаном и активную позицию страны в отношении палестино-израильского конфликта.