Эрдоган в ООН: Нетаньяху необходимо остановить, как Гитлера 70 лет назад

В Газе погибают не только дети, но и система ООН, умирает истина, умирают ценности, которые защищает Запад, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также турецкий лидер обратился к правозащитным организациям, международным СМИ, Совбезу ООН и сторонникам Израиля с вопросом о том, почему они до сих пор не остановили израильскую резню в Газе. #trtнарусском #сша #ньюйорк #турция #эрдоган #оон #выступление #речь #газа #палестина #израиль