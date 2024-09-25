Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с обращением на открытии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предупредив о серьезных глобальных вызовах и необходимости срочных действий.

Гутерриш обратил особое внимание на ситуацию в Ливане, предостерегая от риска превращения страны «в еще одну Газу» на фоне растущей напряженности с Израилем. «Народ Ливана, народ Израиля и народы мира не могут позволить Ливану стать еще одной Газой», — заявил он.

Генсек ООН также подчеркнул глобальные проблемы, включая изменение климата и развитие искусственного интеллекта. «Мы находимся в климатическом кризисе», — сказал Гутерриш, отметив, что больше всего страдают беднейшие слои населения.

Особое внимание было уделено необходимости реформирования международных институтов, включая Совет Безопасности ООН. «Без реформы фрагментация неизбежна, а глобальные институты станут менее легитимными, менее авторитетными и менее эффективными», — предупредил Гутерриш.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг поддержал призыв к действиям, подчеркнув отставание в достижении целей устойчивого развития и продолжающиеся конфликты в различных регионах мира. «Мы не просто зрители этих кризисов, и мы не бессильны действовать», — заявил Янг.

В своем выступлении Гутерриш также осудил «безнаказанность» в международных отношениях и призвал к соблюдению международного права и прав человека.