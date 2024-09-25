Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому каналу NBC News высказался о перспективах членства Украины в НАТО. По его словам, США и многие другие страны альянса не поддерживают эту инициативу.

«Америка не хочет, чтобы Украина стала членом НАТО. Многие страны НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Нам нужно принимать наше решение, учитывая эти реалии», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул необходимость взвешенного подхода. «Это не те вопросы, в которых можно действовать поспешно. Принимая решения, мы, безусловно, анализируем позицию всех членов НАТО и действуем соответственно», — заявил глава государства. На вопрос о том, принято ли решение по вопросу вступления Киева в альянс, Эрдоган ответил отрицательно.

Касаясь ситуации в Газе, президент Турции выразил поддержку ХАМАС. «Я никогда не называл ХАМАС террористической организацией и сейчас не рассматриваю ее как таковую. ХАМАС - это группа сопротивления, стремящаяся защитить свою территорию», — заявил президент.

Эрдоган также призвал учитывать исторический контекст израильско-палестинского конфликта. «С 1947 года по сегодняшний день Палестина постоянно теряла свои территории. Чтобы понять причины, приведшие к событиям 7 октября, необходимо изучить предысторию конфликта», — убежден турецкий лидер.

В заключение турецкий лидер обратил внимание на массовые жертвы среди палестинцев в результате действий Израиля в секторе Газа.