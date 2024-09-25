В Украине растет число бездомных, как внутри страны, так и по всей Европе. В докладе международной организации Depaul International отмечается, что почти четверть людей, живущих на улицах или в приютах в Евросоюзе, — это люди, перемещенные из-за войны. Более 3,5 млн украинцев были вынуждены переехать в пределах страны, еще около 6,2 млн бежали в страны ЕС.

Теперь почти все они рискуют остаться бездомными повторно: такие страны, как Венгрия и Польша, сокращают помощь в предоставлении жилья. В Великобритании более 9000 украинских семей беженцев рискуют остаться без крова из-за сокращения числа принимающих семей, предлагающих жилье, пишет Depaul International.

Отчеты со всей Европы также указывают на то, что беженцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые мешают им получить доступ к защите и помощи, гарантированным законами ЕС. Так, в Польше общественное мнение изменилось, звучат призывы прекратить выплаты пособий украинским мужчинам призывного возраста.

Анна Скорик, исполняющая обязанности генерального директора Depaul Ukraine, подчеркнула: в самой Украине проблема с расселением жителей обостряется, поскольку дома ежедневно разрушаются из-за обстрелов и оккупации на востоке.

По ее словам, в Украине повреждено более 2 млн зданий, у страны нет ресурсов на восстановление всех жилых домов. Потому жителям страны, оставшимся без крова, трудно найти постоянное жилье. Общественные приюты, которые уже переполнены, не могут вместить всех, особенно мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые не могут покинуть Украину из-за законов о призыве на военную службу.

Психологическая нагрузка на перемещенных лиц огромна, а ресурсы по-прежнему ограничены. Depaul International призывает к более тесному сотрудничеству между правительствами и организациями по оказанию помощи в целях обеспечения долгосрочного жилья и медицинской поддержки.

Анна Скорик предупреждает: даже после окончания войны бездомность останется серьезной проблемой на долгие годы. «Каждый человек имеет право на место, которое он может назвать домом», — подчеркнула чиновница.