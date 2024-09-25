США готовят пакет военной помощи Украине на сумму $375 млн, о его выделении в ближайшие дни объявит президент Джо Байден, пишет агентство Reuters.

По его данным, Байден объявит о новом финансировании для Киева во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Пакет приходится на критически важный момент войны: США опасаются, что осенью и зимой Россия увеличит частоту ударов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы вынудить Киев бросить все силы на защиту электростанций.

Пакет помощи, как отмечает издание, включает патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, запасные части и другое оружие.

Содержание и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой встречей президентов Украины и США.

Выделение пакета на сумму в $375 млн — одно из самых щедрых решений администрации Байдена за последние пять месяцев. С мая США не отправляли пакет помощи на сумму более $275 млн с использованием полномочий президента (PDA).

Эти полномочия позволяют главе Белого дома использовать текущие запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях без одобрения Конгресса. В августе, когда Украина начала операцию в Курской области, США отправили два пакета по $125 млн каждый.

Параллельно, как выяснила газета Politico, администрация Байдена готовит «план Б‎» на случай прихода к власти республиканца Дональда Трампа. Белый дом и Конгресс готовят ‎соглашение о продлении PDA для Украины еще на год. Сумма будущего соглашения будет превышать $5,5 млрд.

Администрация Байдена в среднем ежемесячно направляет около $400 млн Киеву в виде военной помощи. Однако официальные лица в Киеве разочарованы тем, сколько времени требуется, чтобы часть этого оборудования действительно попала на поле боя.