Белый дом подтвердил готовность США к переговорам с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой о новом соглашении для контроля в сфере ядерного вооружения.

«Новый ДСНВ важен, обе стороны находятся в большей безопасности благодаря ему. Он сделал мир безопаснее, и именно поэтому США хотели бы его сохранить», — подчеркнул Кирби.

В середине сентября текущего года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позиция Москвы по поводу ядерных испытаний не менялась — Россия не будет их проводить, если Вашингтон будет соблюдать этот же принцип.

«Я не собираюсь вдаваться в гипотезы о ядерных испытаниях в том или ином случае. Знаете, нам трудно принимать за чистую монету то, что говорят российские официальные лица, когда речь заходит об этом вопросе», — заявил Кирби.

Срок действующего договора, заключенного в 2010 году, истекает через полтора года, в 2026 году. Россия и США с начала российско-украинского конфликта фактически прекратили соблюдать ДСНВ и передавать информацию об арсенале ядерного оружия. В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре, но не выходит из него.

После этого Россия прекратила передачу данных о ядерном оружии США. Вашингтон также заявил о прекращении обмена данными.

«Уведомлений вообще не будет. Все уведомления, вся деятельность в рамках договора будут приостановлены и не будут проводиться независимо от того, какую позицию могут занять США», — подчеркнул Рябков.

При этом после этого Россия и США провели ряд переговоров о судьбе будущего соглашения после того, как в 2026 истечет действующий ДСНВ.