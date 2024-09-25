Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить большинство западных союзников в успешности своего плана победы, представленного официальным лицам Запада во время Генассамблеи ООН. Западные союзники сообщили, что план Киева вряд ли приведет к перелому в конфликте, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, по крайней мере один из союзников предложил возобновить диалог с Москвой, чтобы договориться об окончании боевых действий.

Западные официальные лица в кулуарах Генассамблеи ООН заявили, что не видят в украинском плане возможности для прорыва в конфликте с Россией.

Один из источников, знакомый с разговорами Зеленского с иностранными лидерами, заявил Bloomberg, что в так называемом «плане победы» президента нет никаких реальных сюрпризов и он не станет серьезным переломным моментом. Другой чиновник назвал его «списком пожеланий» Киева.

Издание отмечает, что среди западных союзников растет пессимизм по поводу прорыва на переговорах между Москвой и Киевом, особенно на фоне возможной победы в США Дональда Трампа. Республиканец неоднократно подчеркивал, что сократит поддержку Украины и пересмотрит политику США по отношению к НАТО и России.

Некоторые союзники Киева на этом фоне заявили, что пришло время для нового раунда переговоров с президентом Владимиром Путиным — либо со стороны Зеленского, либо других стран.

При этом площадкой для диалога вряд ли станет продвигаемый Киевом «‎саммит мира»‎, на который Украина планировала пригласить и делегацию России. В МИД РФ заявили, что Москва не будет участвовать в саммите.

Западные страны также начинают беспокоиться о своей собственной безопасности, поскольку Россия наращивает производство оружия, которое может оказать влияние не только на Украину, подчеркивает Bloomberg.

Как ранее писал TRT на русском, Москва намерена увеличить расходы на оборону до рекордных $142 млрд к 2025 году — это почти 40% всех расходов российского бюджета.