Группа из 103 членов Конгресса США призвала администрацию президента Джо Байдена провести независимое расследование убийства турецко-американской активистки Айшенур Эзги Эйги. Она была убита 6 сентября израильскими силами на оккупированном Западном берегу.

В письме, направленном президенту Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду, законодатели потребовали тщательного, достоверного и прозрачного расследования убийства Айшенур.

«Учитывая имеющиеся доказательства, мы считаем, что Соединенные Штаты должны независимо расследовать, было ли это убийством. Уйти, не задавая дальнейших вопросов, дает израильским силам недопустимую лицензию действовать безнаказанно. Убийцы Эйги должны понести ответственность», — подчеркивают авторы письма.

«Это расследование должно включать все найденные доказательства и обоснование того, как были сделаны выводы, в письменном отчете семье», — отметили конгрессмены.

Письмо подписали видные члены Конгресса от обеих партий, включая Адама Смита, Прамилу Джаяпал, Рашиду Тлаиб, Барбару Ли и др.

Айшенур Эзги Эйги, 26-летняя гражданка Турции и США, была убита израильскими силами 6 сентября во время мирной акции протеста против незаконных израильских поселений недалеко от Наблуса на оккупированном Западном берегу.

Предварительное расследование, проведенное израильской армией, показало, что Эйги «с высокой вероятностью» была поражена «косвенно и непреднамеренно» израильским огнем, нацеленным на главного зачинщика во время акции протеста.

Однако видеодоказательства и свидетельства очевидцев опровергают израильскую версию. Анализ газеты The Washington Post показал, что израильский снайпер застрелил Айшенур спустя 30 минут после окончания протестной акции. Никто из демонстрантов не представлял угрозы израильским военным — на видеозаписях видно, что все они безоружны.

Семья Айшенур Эйги подчеркивает, что она была убита в результате целенаправленного нападения со стороны Израиля, и призывает правительство США провести независимое расследование ее убийства, подобное тому, которое проводит правительство Турции.