Человечество приблизилось к «ядерной катастрофе» из-за пылающих конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Так считает президент Сербии Александр Вучич, который выступил во вторник на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Республика Сербия и сербский народ глубоко сочувствуют и разделяют скорбь по всем погибшим в конфликтах, происходящих во всем мире, включая трагические события на Ближнем Востоке и в Украине. <...> Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы», — сказал Вучич.

Сербский лидер выразил сожаление, что в ходе этих войн гибнет множество невинных людей, в том числе дети.

«Непростительно, что сегодня, в XXI веке, мы говорим о чудовищных цифрах, которые связаны с детскими смертями», — добавил он.

В обеих войнах, о которых говорит Вучич, участвуют страны, обладающие ядерным оружием - Россия и Израиль. Кроме того, известно о попытках разработки подобных технологий в Иране, который также является участником текущей региональной напряженности.