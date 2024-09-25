Британский премьер Стармер призвал вернуть «сосиски» из сектора Газа

Премьер-министр Великобритании, оговорившись, потребовал возвращения "сосисок" вместо заложников из сектора Газа. Об этом Кир Стармер сказал во время выступления на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле. #trtнарусском #великобритания #палестина #сосиски #заложники #секторгаза #новости #стармер #shorts