25 сентября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Британский премьер Стармер призвал вернуть «сосиски» из сектора Газа
Премьер-министр Великобритании, оговорившись, потребовал возвращения "сосисок" вместо заложников из сектора Газа. Об этом Кир Стармер сказал во время выступления на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле. #trtнарусском #великобритания #палестина #сосиски #заложники #секторгаза #новости #стармер #shorts
Британский премьер Стармер призвал вернуть «сосиски» из сектора Газа / Others
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