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Эрдоган и Зеленский обсудили мирные инициативы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По информации Управления коммуникаций Администрации президента Турции, лидеры обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг российско-украинского конфликта и усилия по его мирному урегулированию. #trtнарусском #эрдоган #зеленский #сша #ньюйорк #турция #украина #переговоры #встреча #диалог
Эрдоган и Зеленский обсудили мирные инициативы / Others
25 сентября 2024 г.
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