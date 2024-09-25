Эрдоган и Зеленский обсудили мирные инициативы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По информации Управления коммуникаций Администрации президента Турции, лидеры обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг российско-украинского конфликта и усилия по его мирному урегулированию. #trtнарусском #эрдоган #зеленский #сша #ньюйорк #турция #украина #переговоры #встреча #диалог