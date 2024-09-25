ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция помогла Ливану
Турция отправила военно-транспортный самолет с медикаментами в Бейрут на фоне эскалации конфликта с Израилем и нехватки медицинского оборудования
Турция помогла Ливану
Фото: скриншот с видео / Others
25 сентября 2024 г.

Военно-транспортный самолет Вооруженных сил Турции доставил груз медицинской помощи в Ливан, приземлившись в Международном аэропорту Бейрута имени Рафика Харири. Гуманитарный груз был передан ливанским властям в ответ на острую нехватку медицинского оборудования в стране.

Самолет с гуманитарной помощью встречали министр здравоохранения Ливана Фирас Абьяд и посол Турции в Бейруте Али Барыш Улусой, что подчеркивает важность этой миссии для обеих стран.

Поставка медицинской помощи происходит на фоне резкого обострения ситуации в регионе. По данным ливанских властей, в результате недавних израильских атак 17-18 и 23 сентября погибло не менее 649 человек, а более 5035 получили ранения. Это самое смертоносное обострение конфликта со времен израильско-ливанской войны 2006 года.

В Ливане наблюдается критическая перегруженность больниц из-за возросшего числа пострадавших от израильских атак. Гуманитарная помощь из Турции призвана облегчить ситуацию с нехваткой медицинских ресурсов в стране.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us