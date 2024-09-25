Военно-транспортный самолет Вооруженных сил Турции доставил груз медицинской помощи в Ливан, приземлившись в Международном аэропорту Бейрута имени Рафика Харири. Гуманитарный груз был передан ливанским властям в ответ на острую нехватку медицинского оборудования в стране.

Самолет с гуманитарной помощью встречали министр здравоохранения Ливана Фирас Абьяд и посол Турции в Бейруте Али Барыш Улусой, что подчеркивает важность этой миссии для обеих стран.

Поставка медицинской помощи происходит на фоне резкого обострения ситуации в регионе. По данным ливанских властей, в результате недавних израильских атак 17-18 и 23 сентября погибло не менее 649 человек, а более 5035 получили ранения. Это самое смертоносное обострение конфликта со времен израильско-ливанской войны 2006 года.

В Ливане наблюдается критическая перегруженность больниц из-за возросшего числа пострадавших от израильских атак. Гуманитарная помощь из Турции призвана облегчить ситуацию с нехваткой медицинских ресурсов в стране.