Напряженность в регионе продолжает нарастать. По сообщению государственного информационного агентства Ливана, в результате израильского авиаудара по Джоуну в южном Ливане погибли 4 человека и несколько получили ранения.

Также поступила информация о первой атаке Израиля на город Маайсра в северо-восточном Ливане, где погибли 3 человека и 9 получили ранения.

Ситуация усугубляется информацией армейского радио Израиля о жертвах в результате бомбардировок горы Ливан, северного Бейрута, Набатии и Баальбека.

В ответ на эти действия ливанская «Хезболла» заявила, что нанесла удар десятками ракет по поселению Хацор и военной базе Дадо на севере Израиля.

*** 12:04

Представители ливанской «Хезболлы» заявили о ракетном ударе по штаб-квартире Моссада в Тель-Авиве.

Ливанская группировка «Хезболла» заявила, что в среду ее бойцы выпустили ракету по штаб-квартире шпионского агентства «Моссад» вблизи Тель-Авива.

Израильские военные заявили, что одна ракета класса «земля-земля» была перехвачена системами ПВО после того, как она была обнаружена у границы с Ливаном. В Тель-Авиве прозвучали предупредительные сирены.

Пресс-секретарь израильских военных Надав Шошани сказал, что не может подтвердить, какую цель преследовала «Хезболла», выпустив ракету из деревни в Ливане.

«В результате была выпущена тяжелая ракета, которая летела в сторону Тель-Авива, в сторону гражданских районов Тель-Авива. Штаб-квартира Моссада не находится в этом районе», - сказал он.

Сирены предупреждения прозвучали и в других районах центральной части Израиля.

На этой неделе израильские военные нанесли самые мощные авиаудары по Ливану за всю историю конфликта с «Хезболлой».

С утра понедельника в результате израильского наступления в Ливане погибли 569 человек, включая 50 детей, и 1835 получили ранения, сообщил министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

По оценкам, полмиллиона человек стали вынужденными переселенцами в Ливане, сообщил министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб. В Бейруте тысячи людей, бежавших с юга Ливана, укрываются в школах и других зданиях.